Pearl Jam kondigt na zeven jaar nieuw album aan: ‘Een lange, emotionele weg’

Het laatste album was Lightning Bolt uit 2013, waarvoor de groep een Grammy won. "Het maken van deze plaat was een lange weg", stelt gitarist Mike McCready in een korte verklaring op de website. "Het was emotioneel duister en soms zeer verwarrend. Maar het proces gaf ons ook opwinding en een experimentele plattegrond naar muzikale verlossing.”

McCready had in november al laten weten dat de groep recent weer de studio in was gedoken. De groep had dit weekend op sociale media al gehint op een spannende mededeling, met twee mysterieuze foto's.

Pearl Jam geldt als een van de grote bands die de Amerikaanse stad Seattle in de jaren negentig voortbracht.