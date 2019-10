Pechvogels wisten ‘Het Geluid’ weken geleden al: ‘Zuur dat ze niet in uitzending kwamen’

Het Geluid van Qmusic, al twaalf jaar het bekendste radiospelletje van Nederland, is vanochtend voor een recordbedrag geraden. In de ochtendshow van Mattie en Marieke wist de 36-jarige Kirsten uit Veenendaal te achterhalen wat het mysterieuze geluid was. Dat leverde haar, vanwege de zogenaamde SuperRonde, direct een ton op.



Kirsten herkende in het geluid ‘het verstellen van een wereldstekker in de juiste stand’ en mag het recordbedrag van 100.000 euro in ontvangst nemen. De reguliere waarde van het geluid stond donderdagochtend op 66.100 euro, ook dat zou een record zijn geweest.

Enorme ontlading

Mattie Valk, al jaren een van de gezichten van Het Geluid, is nog amper van de schrik bekomen. ,,Ik zit nog helemaal te trillen”, vertelt de dj. ,,Je weet dat het geluid ooit een keer geraden gaat worden, maar dat het dan uitgerekend in je eigen show en tijdens de superronde gebeurt, is helemaal fantastisch. Het gaat om zo ongelooflijk veel geld. Dat zorgt ook bij Marieke en mij voor een enorme ontlading.”

De totstandkoming van het geluid is een van de best bewaarde geheimen van Qmusic, zegt Valk. ,,Ik en Marieke worden volledig buiten de voorbereiding gehouden. Wij weten helemaal van niets en daarmee net zo veel als de luisteraar. Ook wij doen actief mee met het spelletje, maar in twaalf jaar tijd ben ik nog niet één keer in de buurt gekomen van het antwoord. Ik ben er niet zo goed in, denk ik.”

Legendarisch radiomoment

Valk erkent dat de uitzending van vanochtend een van de meest bewogen en veelbesproken uitzendingen van Het Geluid ooit is. ,,Dit was echt een legendarisch radiomoment. We hebben er onwijs van genoten. Het spelletje heeft sowieso in de loop der jaren helemaal niets aan kracht ingeboet. Er worden speciale WhatsApp-groepen aangemaakt, op verjaardagen en op het werk blijft het een hot topic, daar krijg ik echt kippenvel van.”

Na de uitzending werden Mattie en Marieke overladen met berichten van luisteraars die beweerden dat ze al wekenlang met het juiste antwoord in hun hoofd rondliepen en ook geprobeerd hadden te bellen. ,,Dan zie je die WhatsApp-gesprekken en dan denk je: wauw, dit programma maakt echt wat los. Zuur wel voor die mensen, dat ze niet in de uitzending zijn gekomen, maar het laat zien hoeveel dit spelletje losmaakt.”

In puurste vorm

Volgens de Qmusic-dj is Het Geluid ‘radio in zijn puurste vorm’. ,,Ik durf zelfs te beweren dat er op dit moment niks beters te vinden valt op de Nederlandse radio. Het spelletje schittert al twaalf jaar in zijn eenvoud en dat gaat het de komende jaren nog zeker doen.”

Het Geluid keert naar verwachting volgend jaar augustus weer terug bij Qmusic. Of het in de toekomst vaker op de radio komt? ,,Nee, dat denk ik niet. Zo is het prima, een paar maanden in het jaar. Kerst moet je ook niet elke dag willen, het maakt het zo leuk omdat je er naar kan uitkijken.”