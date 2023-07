Perfectionisten van Muse kampen met technische problemen op Rock Werchter

Alcohol leidde tot spanningen binnen Muse

Sinds de release van het eerste album Showbizz in 1999 is Muse uitgegroeid tot een van de grootste namen in de muziekindustrie. Momenteel is de Britse rockband op een wereldtournee ter promotie van het album The 2nd Law dat eind 2012 verscheen, en die het trio langs uitverkochte stadions brengt.