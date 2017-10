Personeel Weinstein: 'We zijn net zo boos en verbijsterd als jullie'

,,We wisten dat onze baas manipulatief kon zijn. We hadden geen idee dat hij zijn macht gebruikte om systematisch vrouwen aan te randen en tot zwijgen te bewegen'', vervolgen ze.



Volgens The New Yorker is de brief geschreven door tientallen medewerkers. Ze treden niet naar buiten omdat ze geheimhoudingsovereenkomsten hebben ondertekend. Het is volgens het blad onduidelijk of het voormalige bedrijf van de inmiddels ontslagen producent stappen zal ondernemen tegen personeelsleden die naar buiten treden.