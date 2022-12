Persoonlijk leven van Kirstie Alley overschaduwde haar acteerkwaliteiten

The Weeknd hint op nieuwe muziek

The Weeknd lijkt komende week met nieuwe muziek te komen. De artiest, bekend van hits als Blinding Lights en In Your Eyes, tweet een korte teaser met een clip van twaalf seconden, waarbij een koor te horen is en een waterige letter A afgebeeld wordt. De teaser lijkt daarmee in de stijl van de nieuwe film Avatar: The Way of Water te zijn.

5 december