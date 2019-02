Peter Blok: Als vrijgezel hangt je geluk niet van een ander af

Nederlanders behoren wereldwijd tot de fanatiekste kampeerders. In die zin is een (muzikaal) toneelstuk dat zich tegen het decor van een camping afspeelt een getrouwe afspiegeling van de vaderlandse volksaard. De kampeerplaats in Single Camping is evenwel geen modaal park, maar de pleisterplaats voor verse vrijgezellen op zoek naar de zingeving van hun nieuwe bestaan.