Peter Pannekoek ontbreekt bij show maar roast Ali B alsnog in keiharde video

Gisteren vonden de opnames van The Roast of Ali B plaats. Rob Geus, Henry van Loon, Prem Radhakishun, Ferry Doedens, Brace, Bugra Gedik, Waylon en Sanne Wallis de Vries, Willie Wartaal, Johan Goossens en I Am Aisha zijn bereid gevonden om keiharde grappen te maken over de rapper. Vanwege zijn eigen theatershow staat de naam van Peter Pannekoek voor het eerste keer niet bij de roasters en daarom deelde hij vandaag een filmpje op Instagram.



Ali nam ooit voor uitvaartverzorger Yarden een reclame op, waarin hij vertelt over het overlijden van zijn vader. In de video is Pannekoek in ongeveer dezelfde setting te zien en daarin bedankt hij Ali. ,,Vroeger waren er grenzen voor artiesten, totdat Ali B de dood van zijn eigen vader misbruikte om geld te verdienen.’’ Hij roemt Ali daarvoor en somt vervolgens een aantal bizarre voorbeelden op.



The Roast of Ali B is – zonder Peter Pannekoek – op 17 december te zien is bij Comedy Central.