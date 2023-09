Peter Pannekoek presenteert samen met Jan Smit Gouden Televizier-Ring Gala

‘Met grote trots mag ik bekendmaken dat ik dit jaar voor het eerst het Gouden Televizier-Ring Gala presenteer’, schrijft Pannekoek op Instagram. Daarbij is een grappig filmpje te zien waarop hij samen met Smit het gala aankondigt.



Voor Pannekoek is het de eerste keer dat hij de uitreiking van de belangrijkste Nederlandse televisieprijzen aan elkaar mag praten. Smit nam de presentatie al vaker voor zijn rekening, de afgelopen jaren deed hij dat samen met Rik van de Westelaken. Eerder was Pannekoek al wel uitreiker van een van de prijzen. Afgelopen jaar was hij te zien bij de opening van het gala. ‘Niet zingen, niet dansen en vooral geen humor proberen’, was toen zijn boodschap aan Smit. Die vervolgens een groteske act opvoerde.