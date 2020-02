Peter R. de Vries duikt vol zelfspot op als mystery guest in Promenade

Het is een ongeschreven regel met een knipoog in Hilversum: een talkshow is pas een talkshow als Peter R. de Vries is langs geweest. Dus dook de misdaadverslaggever gisteren op in het satirische praatprogramma Promenade, waarin hij slechts enkele tellen in beeld was als mystery guest. Dit tot hilariteit van verschillende twitteraars: ,,Oh wat heerlijk gevonden. En respect voor de zelfspot.”