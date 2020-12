Peter R. de Vries in tranen bij RTL Boulevard: ‘Ik zal altijd naar de moordenaar blijven zoeken’

Na het overlijden van Sientje Oort op 13 november, kreeg Peter R. de Vries een tip over de zaak rond haar zoon Petertje. De Vries had een tweet verstuurd na de dood van de vrouw en daar kwam ‘een interessante reactie’ op. ,,Ik heb meteen alles laten vallen en ben er meteen achteraan gegaan", vertelde hij vanavond in RTL Boulevard . De zaak rond het 10-jarige mannetje uit Purmerend, is een bijzondere voor De Vries. Het was zijn eerste kindermoordzaak. Hij kreeg als jonge journalist in 1982 een brief van de ouders met de vraag om hulp. ,,Ik zag voor het eerst het leed en de radeloosheid als je een kind kwijt bent.”

Mooie plant

De zaak is echter nooit opgelost. De Vries heeft altijd contact gehouden met de familie. De vader overleed al eerder en een van de zoons uit het gezin stapte uit het leven, omdat hij niet kon omgaan met de zaak. Dat is een van de redenen waarom De Vries het graf van Petertje bezocht toen hij in de buurt was. ,,Toen ben ik naar zijn graf gegaan, heb ik een mooie plant gekocht...”



Op dat moment brak De Vries: ,,Ik vind het moeilijk”, zei hij terwijl de tranen in zijn ogen stonden. Hij vertelde dat hij een kaartje heeft gekocht en bij de plant heeft gedaan. Fel sprak hij de tekst uit die daarop stond: ,,‘Ik zal altijd naar de moordenaar blijven zoeken’. En altijd is ook altijd, dus die zaak verjaart voor mij ook niet. Als ik dus nu nog een tip krijg, dan ga ik daar weer op af.”



De Vries gaf eerder al aan presentator Lex Uiting aan dat deze zaak net als die rond Nicky Verstappen hem nog altijd raakt. ,,Het is heftig soms. Het emotioneert mij ook. Maar daar ben ik blij om, want dat betekent dat ik niet afgestompt ben. Dat is de brandstof dat ik er toch achter aan kan gaan.”