Peter R. de Vries na clash met Sonja Barend: ‘Daar moet ze tegen kunnen’

Peter R. de Vries (62) is het oneens met de kritiek die hij kreeg na zijn aanval op Sonja Barend in De Wereld Draait Door afgelopen maandag. Volgens de misdaadverslaggever viel het allemaal wel mee. ,,Het was echt niet zo dat Sonja Barend na afloop stond te sidderen in de schminkruimte.”

Wilfred Genee vroeg vandaag op Radio Veronica of de actie ‘nu wel echt nodig was’. ,,Nou ja, wat is nodig”, reageerde hij. ,,We kwamen terug op een uitzending die decennia geleden uitermate controversieel was, Sonja Barend vond het leuk om daarover te komen praten en ze hebben mij gevraagd om als opponent deel te nemen. Dan weet je dat je een discussie krijgt. En daar is volgens mij niets op tegen.”



De misdaadverslaggever was samen met Barend bij De Wereld Draait Door om te praten over de beruchte crimineel Stanley Hillis. Toen het legendarische en omstreden tv-interview van Barend met Hillis uit de jaren tachtig aan bod kwam, waarin Barend hem middenin de nacht interviewde op een geheime locatie, viel De Vries haar aan. ,,Je weet helemaal niets van misdaad, de journalistieke noodzaak ontbrak om Hillis op dat moment te spreken”, zei hij. ,,Het was een jankverhaal van een crimineel, dat had je nooit moeten doen.’’

Quote Als ik met haar had meegepraat, had iedereen gezegd: zie je wel, als het om een collega gaat, dan houdt hij de hand boven het hoofd Peter R. de Vries

Sidderen in de schminkruimte

Had de Vries beter rekening moeten houden met het ‘79-jarige broze vrouwtje’, zoals Genee haar noemde? ,,Punt één, je moet daar niet gaan zitten als je daar niet meer tegen kan”, wierp De Vries tegen. ,,Sonja Barend heeft iedereen 40 jaar lang de meest ongemakkelijke vragen gesteld in haar talkshow. Dan moet je er ook tegen kunnen dat iemand wat tegen jou zegt. En zo erg was het natuurlijk allemaal niet. Als ik met haar had meegepraat, had iedereen gezegd: zie je wel, als het om een collega gaat, dan houdt hij de hand boven het hoofd.” Barend had zich volgens De Vries kunnen voorbereiden op het televisieoptreden. ,,Ze wist ook dat ik zou komen, dat ik de opponent zou zijn. Het was echt niet zo dat Sonja Barend na afloop stond te sidderen in de schminkruimte.”