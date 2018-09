Petitie tegen verdwijnen radioshow Nachtzuster uit donderdagnacht

De initiatiefnemers van de petitie zijn daar niet over te spreken. ,,Wij zijn het niet eens met het besluit van de NPO om te bezuinigen op het fantastische programma Nachtzuster dat uitgezonden wordt op de donderdagnacht tussen 02:00 tot 06:00. Om ons ongenoegen te uiten, starten wij deze petitie in de hoop dat de NPO-bazen wat anders beslissen", staat bij de petitie. Presentatrice Astrid de Jong heeft op Twitter gereageerd op de actie. Ze waardeert het, maar denkt niet dat het iets zal veranderen. ,,Ach... zinloos, maar hartverwarmend'', schrijft ze. De petitie is inmiddels door iets meer dan 300 mensen getekend.

In de nieuwe programmering komt tussen 02.00 en 04.00 uur een vast programma waarin 'mooie, opzienbarende en bijzondere momenten van Radio 1 eerder die dag' worden gemixt met 'nieuw materiaal op het gebied van geschiedenis en wetenschap', zo liet een woordvoerder eerder weten.



In het tijdvak tussen 04.00 en 06.00 uur zal een nieuw horizontaal programma worden uitgezonden waarin 'de focus meer op de interactie met de luisteraars ligt'. Volgens de NPO is de nieuwe programmering geen bezuinigingsmaatregel: het uitgangspunt van de nacht is 'innovatie en vernieuwing'.



Door de nieuwe programmering krijgen meerdere programma's die nu in de nacht worden uitgezonden een plek op een ander moment. Het programma Nachtzuster van Omroep Max geldt als een fenomeen op de Nederlandse radio. De show is zeer populair onder oudere luisteraars.