Petra: Ik glipte in het donker stiekem het huis van Jaap binnen

Miljoenen kijkers van de populaire datingshow zagen boer Jaap dit seizoen constant twijfelen. Moest hij voor de ietwat bedachtzame blonde Marian gaan of voor de vrolijke brunette Petra? Jaap koos voor Marian maar bleef ook in het romantische Scandinavië wikken en wegen. Niet lang daarna was het Marian die een punt achter de romance met haar boer zette. ,,In de realiteit blijken we toch geen match te hebben en bleef er niet genoeg over voor een leven lang oud worden samen’', verklaarde ze.



En dus ging Petra maar wat graag in op een berichtje van Jaap met haar af te spreken. ,,De dagen waren kort, dus kon ik in het donker stiekem zijn huis binnenglippen. Het was fijn om hem weer te zien en bij hem op het erf te zijn. Jaap vertelde dat hij misschien wel een verkeerde keuze had gemaakt. Ik wist niet wat mij overkwam, die zag ik niet aankomen’', schrijft ze in een brief aan KRO-NCRV.