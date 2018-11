Petra na afscheid van boer Jaap: ‘Thuis komt het verdriet naar boven’

Eenmaal thuis speelde het keuzemoment nog vaak door haar hoofd. Had ze signalen op kunnen vangen dat Jaap niet voor haar zou gaan? Had ze het wel kunnen weten? Maar nee, ze denkt van niet. ,,Ineens gingen we op de bank zitten en ik had het idee dat de naam van Marian heel snel uitgesproken werd. Dus ik was in mijn beleving een beetje flabbergasted. Zo van: oh, ik ben het dus niet.’’



Het was ‘heel emotioneel’, zegt de afgewezen Amsterdamse. ,,Thuis, in je veilige haven, komt het verdriet naar boven. Ik heb veel van me afgeschreven, ik heb veel nagedacht. En ik voel me steeds weer beter.’’ Spijt van haar deelname heeft Petra niet, al was het niet vanzelfsprekend om een brief te schrijven. ,,Het was volledig buiten mijn comfortzone, maar dat laat wel zien hoe leuk ik Jaap vind.’’