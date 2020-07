Phantom of the Opera stopt noodgedwongen na 34 jaar op West End

Na 34 jaar spelen op West End in Londen valt voorlopig het doek voor de musical The Phantom of the Opera, dat meldt The Evening Standard. Producent Cameron Mackintosh heeft besloten om de productie ‘permanent stil te leggen’ als gevolg van de sluiting van de theaters vanwege het coronavirus.