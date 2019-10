Phil Collins in rolstoel dag voordat hij valt tijdens concert

De voormalig Genesis-frontman werd dit weekend in de Amerikaanse stad Charlotte voortgeduwd in een rolstoel door een assistent. Foto's daarvan zijn vandaag opgedoken in Engelstalige media. Een dag nadat hij in de rolstoel werd gezien, kwam hij hard ten val tijdens een optreden van zijn Still Not Dead Yet-tour. Collins nam plaats op een stoel op het podium, terwijl zijn 18-jarige zoon Nicholas een drumsolo uitvoerde. Ineens viel de zanger achterover.