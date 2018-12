Philip Freriks krijgt live zijn ontslag tijdens radioprogramma: ‘Het had iets vernederends’

,,Ik was nogal verrast. De manier waarop het gebeurde had iets vernederends. Volgens mij had ik net een mooie, persoonlijke column gedeeld. Toen ik dacht dat ze me daarvoor wilden bedanken, bleek het slechts een inleiding te zijn om te vertellen dat het direct de laatste was,” laat Freriks in een reactie weten.

In de uitzending zelf klinkt hij overrompeld.,,Nou ja, ik verbaas me er een beetje over dat me dat nu hier rechtstreeks in de uitzending wordt medegedeeld. Maar het zij zo, dank je wel,” stamelt hij.

Onmiddellijk volgt een excuus vanuit de presentatoren, die in de overtuiging waren dat de Slimste Mens-presentator zelf had gekozen voor zijn vertrek. ,,Dit is echt een ernstig misverstand, Philip. Zo hebben wij dat niet begrepen en dan wil ik daar onmiddellijk mijn excuses voor aanbieden, want zo werken wij nóóit en zo willen wij ook helemaal niet werken.”

Toekomst

Freriks vertelt wel dat hij in het voorjaar met een eindredacteur van het programma heeft gesproken over de toekomst. ,,Het leek me goed om eens te evalueren. Ik woon immers in Frankrijk, wat het ook niet altijd even makkelijk maakt. Kan ik het nog wel waarmaken? Moet ik niet stoppen? Ik vond dat ook wel zo netjes naar de VPRO toe.” De twee spraken af om na de zomer verder te praten, maar tot een gesprek kwam het nooit.



Dat Freriks nu, een klein halfjaar later, in de uitzending te horen krijgt dat de samenwerking wordt beëindigd kwam voor hem dan ook als donderslag bij heldere hemel. ,,Als je zoiets besluit, dan geef je dat toch van te voren aan? Iets als: zeg jij hebt ooit gezegd dat je wilde stoppen, is dat nog steeds zo? Maar kennelijk kwam het ze goed uit.”



Op Twitter bieden de VPRO en OVT hun excuses aan. Volgens hen is het misgegaan in de onderlinge communicatie en heeft Freriks zelf aangegeven te willen stoppen.