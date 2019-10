Philippe Geubels in tranen bij Beau: ‘En toen ben ik gecrasht’

,,Taboe gaat over mensen waar je niet mee mag lachen. En voor alle duidelijkheid, dat zijn niet alleen mensen met een beperking”, begon Geubels. ,,Ik ga eerst een week mee op vakantie met hen, om ze te leren kennen en te luisteren naar wat zij wel of niet grappig vinden, als het over hun gaat.” Het ging er niet altijd even vrolijk aan toe achter de schermen. ,,Dat was emotioneel natuurlijk heel zwaar. Je gaat samen op vakantie, je leert elkaar kennen, we bleven dag en nacht samen. Na één dag ben je ook al vrienden.”



Geubels werd emotioneel toen de ongeneeslijk zieke Mireille ter sprake kwam. Zij was te zien in een fragment. ,,Het zwaarste moment om aan te denken is het moment dat ik bewust zal meemaken dat ik afscheid moet nemen van mijn kinderen”, zei Mireille in de clip uit de reeks. ,,Dat zijn de dingen waar je je als moeder zorgen over maakt. Ze gaan je vergeten.” Philippe stak haar meteen een hart onder de riem: ,,Dat kan niet, daar moet je op vertrouwen dat dat niet gaat gebeuren.”



