Philippe Geubels presenteert nieuwe gezondheidsquiz

Tijdens de gezondheidsquiz buigt het Nederlandse publiek zich over uiteenlopende gezondheidsvragen. Volgens RTL komt daarmee een droom van Geubels uit, hij is namelijk veel bezig met gezondheidkwesties.



,,Iedereen weet al dat Philippe veel talent heeft, maar weinigen weten dat hij ook een wandelende medische encyclopedie is", aldus Ellen Meijerse van RTL. De comedian schijnt bijsluiters van medicijnen te verslinden en zich graag te verdiepen in de nieuwste healthy-ontwikkelingen. ,,We zijn blij met deze samenwerking waar Philippe een Nederlandse versie van de nieuwe Vlaamse quiz Is er een dokter in de zaal? voor RTL gaat maken met Nederlandse panelleden."



Mochten de panelleden een gezondheidskwestie niet zelf kunnen op lossen, dan kunnen ze het publiek om hulp vragen met de bekende vraag: is er een dokter in de zaal? De quiz wordt in samenwerking met de VRT gemaakt en is straks te zien op zowel RTL 4 als de Vlaamse zender Eén.