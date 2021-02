Pia Douwes heeft zich nu al compleet ongeloofwaardig gemaakt als opperjurylid

Zo’n eerste column na een tijdelijke afwezigheid is altijd lastig. Hoe te beginnen? Moet ik iets zeggen over mijn medische status? Ja, toch maar wel, want u reageerde zo lief de afgelopen weken en zo massaal dat ik stiekem dacht: ik moet vaker ziek worden. Hartelijk dank voor alle berichtjes, kaartjes, steunbetuigingen, tips (‘pas op met hardgekookte eieren’) en bloemen. Ze deden me ontzettend goed. De ontsteking van de alvleesklier is inmiddels over, de galstenen houden zich koest en in afwachting van een operatie ga ik de boel in Hilversum graag weer een beetje kietelen en plagen.