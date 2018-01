Pia Douwes kruipt in huid van Morticia Addams

Douwes werkte onder meer in België, Oostenrijk, Duitsland, Rusland, Groot-Brittannië en in de Verenigde Staten. Op dit moment is ze, samen met de Duitse musicalster Uwe Kröger, in diens land op tournee naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de musical Elisabeth, waarin zij beiden hoofdrollen gestalte gaven.

Pia Douwes speelt in The Addams Family de rol van Morticia Addams.