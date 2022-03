Piet Paulusma deed voorspelling op sterfbed: ‘Elfstedentocht over vier jaar’

In een ode aan Paulusma, die zondag overleed aan de gevolgen van kanker, kwamen familie, collega’s en vrienden van de Fries aan het woord. Jan Slagter had woensdag nog telefonisch contact gehad met de weerman. ,,In mijn gedachten ging het nog heel goed met Piet. Ik zag wel op beeld dat het slechter ging, maar hij stond er wel. Hij wilde sterven in het harnas.”



Achteraf hoorde Slagter dat Paulusma het moeilijk vond om naar zijn vaste presenteerstek te lopen. Zaterdag ging Slagter nog op bezoek bij Paulusma, die hem vroeg of hij een camera bij zich had. Nee, vertelde Slagter hem, natuurlijk niet. De weerman vroeg hem daarom een boodschap door te geven: of hij de mensen wilde bedanken die altijd trouw naar hem keken. ,,Aan het einde van het gesprek zei hij: over vier jaar komt er een Elfstedentocht. Willen jullie dan aan mij denken?” Hoewel sommigen denken dat de Tocht der Tochten er nooit meer gaat komen, was Paulusma er heilig van overtuigd: volgens hem zijn er altijd uitschieters in het klimaat.