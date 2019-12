Piet Paulusma tekent contract bij MAX live op tv: ‘We gaan er een mooie tijd van maken’

Herman van der Zandt zet punt achter huwelijk met Jozephine

19:37 Herman van der Zandt en zijn vrouw Jozephine Trehy zijn sinds de zomer uit elkaar. Dat heeft hij bevestigd aan RTL Boulevard. De 45-jarige NOS-presentator is inmiddels gelukkig met zijn nieuwe liefde, Anna Gimbrère, met wie hij in 2017 het programma Oranje Boven, Down Under maakte.