Pijnlijk begin voor Marieke Elsinga: Alles is muziek scoort slechts half miljoen kijkers

De nieuwe spelshow Alles is muziek is eindelijk van start gegaan op RTL 4. Het programma zou oorspronkelijk op donderdag worden uitgezonden, maar werd uitgesteld omdat de montage langer duurde. Met teamcaptains Holly Mae Brood en Jeroen van Koningsbrugge trapte presentatrice Marieke Elsinga de show waarin twee panels muziek moeten maken met alledaagse voorwerpen zaterdag alsnog af. Met 569.000 kijkers belandde Alles is muziek op de veertiende plaats in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Een pijnlijke en matige start voor een nieuw groot studioprogramma.



Voorafgaand aan Alles is muziek deed Make up your mind het een stuk beter op RTL 4. De show waarin bekende Nederlanders tot dragqueen transformeren noteerde bijna 1,1 miljoen kijkers. Goed voor een vierde plek in de kijkcijferlijst. Op prime time deed alleen Even tot hier (1,8 miljoen) op NPO 1 het beter. Voorafgaand aan de satirische show zat Freek Vonk in de lift op diezelfde zender. Nadat hij vorige week nog maar een half miljoen mensen trok, groeide zijn Saturday night safari nu naar 756.000 kijkers.



Voor SBS 6 is de zaterdagavond wederom teleurstellend. Zowel Marble Mania en De Alleskunner zijn geen kijkcijferhits meer. Allebei de programma's wisten net geen 500.000 kijkers te bereiken.