Pinkpop-artiesten doen alsnog live-optredens

In het muziekprogramma Pinkpop 2020, dat zaterdagavond 20 juni op NPO 3 wordt uitgezonden, praat Eric Corton met een aantal Nederlandse acts die dat weekend op het podium in Landgraaf zouden hebben gestaan. Chef'Special, The Kik, Nona en Ten Times A Million treden dan live op vanuit poptempel Paradiso in Amsterdam.



De vrijdag daarvoor wordt online een grote Pinkpop-quiz gehouden over 50 jaar Pinkpop. De quiz, waar 950 teams aan meedoen, wordt vanuit Poppodium Nieuwe Nor in Heerlen gepresenteerd door Sander Ruijters en is thuis te volgen via de website. Aansluitend vindt de KINK Afterparty plaats waarbij dj Michiel Veenstra de grootste festivalklassiekers laat horen.



Op NPO 3FM wordt komend weekend met optredens van voorgaande edities ook aandacht besteed aan het festival. Het digitale festival wordt via de Facebookpagina afgesloten met een speech van Mr. Pinkpop, Jan Smeets.