Pinkpop boekt songfestivalwinnaar Måneskin

Update Freek Vonk vast in Namibië na vliegver­bod: ‘Alles komt goed’

Freek Vonk zit met zijn cameraploeg vast in Namibië, nu er een vliegverbod geldt voor alle vluchten uit landen in zuidelijk Afrika. De tv-bioloog, die in het land was voor opnames voor het programma Freeks Wilde Wereld, grapt erover op Instagram. ‘Ken je dat verhaal van die cameraploeg die zondag terug zou vliegen uit Namibië?’

26 november