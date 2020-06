Pip deelt opmerkelijk koosnaampje en Pauline lapt 1,5 meter aan haar witte laars

Prins Philip viert 99ste verjaardag met nieuwe foto

8:31 Buckingham Palace heeft ter gelegenheid van de 99ste verjaardag van prins Philip vandaag een nieuwe foto vrijgegeven van de hertog van Edinburgh met zijn echtgenote koningin Elizabeth. De opname is op 1 juni gemaakt in de zogenoemde vierhoek, of quadrangle, van Windsor Castle.