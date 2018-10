Platina Film voor Bankier van het Verzet

Bankier van het Verzet heeft bijna zeven maanden gedaan om tot 400.000 bezoekers te komen. De film kwam op 8 maart uit. In tien dagen was al de gouden status bereikt voor 100.000 bezoekers. De Platina Film-award werd vandaag overhandigd aan hoofdrolspelers Barry Atsma en Jacob Derwig en regisseur Joram Lürsen. Dat gebeurde na afloop van een speciale landelijke filmvoorstelling in Utrecht.



Atsma en Derwig spelen in de film Walraven en Gijs van Hall, die in de Tweede Wereldoorlog middels een ondergrondse bank het verzet aan miljoenen guldens hielpen. De cast bestaat verder onder anderen uit Pierre Bokma, Fockeline Ouwerkerk en Raymond Thiry.