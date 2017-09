Playboy-icoon Hugh Hefner (91) overleden

Volledig scherm © Photo News Hefner zette de eerste Playboy in elkaar aan zijn keukentafel. Het nummer, uitgebracht in 1953, toonde foto's van het Amerikaanse icoon Marilyn Monroe. De baas van het Playboy-imperium moest het toen nog doen met een startkapitaal van 600 dollar (511 euro).



Naarmate het succes van zijn blootblad toenam, werd Hefner zelf steeds meer de belichaming van de Playboy. Hij liet zich maar al te graag, gehuld in een zwart zijden pyjama en rood satijnen smokingjasje, omringen door mooie vrouwen op zijn landgoed.

Volledig scherm © Photo News Hefner is dan ook overleden in zijn geliefde Playboy Mansion in Beverly Hills. Het huis werd vorig jaar verkocht, met de eis dat de Playboy-baas er tot zijn dood zou mogen wonen. Hefner is, omringd door familie, een natuurlijke dood gestorven. Het icoon laat naast vier kinderen ook zijn derde vrouw achter, de 31-jarige Chrystal Harris.

Imperium

Hugh Hefner op een feest in de Playboy Mansion in Beverly Hills.

Met de Playboy bouwde Hefner een behoorlijk imperium op. Aanvankelijk werd het tijdschrift als een beetje een smoezelig pornoblaadje gezien, maar al snel wilden veel bekende vrouwen en mannen in de Playboy poseren of geïnterviewd worden door het blad.

In de beste tijd van het blad begin jaren zeventig had Playboy zelfs een oplage van bijna zeven miljoen exemplaren. Het blootblad was toen wel 300 pagina's dik. De Nederlandse variant kwam pas in 1983 op de markt.

Vorig jaar besloot het tijdschrift te stoppen met foto's van naakte vrouwen, maar die beslissing werd snel teruggedraaid.

Seksuele revolutie

Hefner, zelf afkomstig uit een puriteins-christelijk gezin, beïnvloedde met zijn blootblad de manier waarop er tegen seks aan werd gekeken. ,,De boodschap die we brachten, was simpelweg dat er niets mis is met seks en dat gewone aardige meisjes daar ook van houden. We stonden daarmee aan de wieg van de seksuele revolutie’’, aldus Hefner zelf.

Hoewel hij zegt trouw te zijn gebleven tijdens zijn huwelijken, heeft Hefner in totaal wel met 'duizenden vrouwen' het bed gedeeld. Vanwege zijn leeftijd was daar wel een flinke lading Viagra-pillen voor nodig, maar het Playboy-icoon vond dat niet meer dan logisch.

Exceptioneel leven

In een statement over de dood van zijn vader, roemt ook Cooper Hefner de invloed die de Playboybaas zou hebben gehad op de seksuele revolutie. ,,Mijn vader had een exceptioneel leven als een pionier op het gebied van media en cultuur. Ook was hij een leider in een aantal belangrijke sociale en culturele bewegingen, waarbij hij pleitte voor vrijheid van meningsuiting, civiele rechten en seksuele vrijheid’’, zo reageerde hij volgens CNBC.

,,Hij definieerde een levensstijl die aan het hart ligt van het merk Playboy, één van de meest herkenbare en langdurige merken in de geschiedenis", aldus Cooper.

