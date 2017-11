Pleun (The Voice) wordt wakker naast model Milan

Pleun liet deze zomer 'happy single' te zijn en te vallen op 'spontane en blije' types. Momenteel werkt ze aan nieuwe muziek, waarbij ze uit de liefde volop inspiratie put. ,,Wat nou als het verschil niet duidelijk lijkt tussen wanneer het om liefde gaat en wanneer om lust. Dan is er maar één oplossing om er voor te zorgen dat je niet gekwetst wordt: door je gevoelens volledig uit te schakelen. 'Alleen wanneer je in het moment zit, mag je van me houden. Om te voorkomen dat je me kwetst, zet ik je van me af. I can love, but Only Now''', liet ze vanavond weten via Instagram.