Pokémon maakt tv-opvolger Ash bekend: nieuwe Pikachu en trainer

Captain Pikachu oogt als de normale Pikachu die fans al 25 jaar kennen, maar heeft in dit geval een pilotenpet op zijn hoofd. Zijn trainer lijkt ook iets met luchtvaart te hebben, getuige de pilotenbril op zijn hoofd. Friede en Captain Pikachu voegen zich bij de twee eerder aangekondigde hoofdpersonages Liko en Roy. De nieuwe reeks speelt zich af in de wereld van de onlangs uitgebrachte Pokémon-games Scarlet en Violet.

‘Naarmate de Pokémon-wereld zich verder uitbreidt, kunnen fans een nieuwe reis van actie, avontuur en vriendschap beginnen door de ogen van unieke personages zoals Friede en Captain Pikachu’, laat The Pokémon Company weten. De nieuwe serie gaat later dit jaar in première. ,,Al 27 jaar staat Pikachu synoniem voor de Pokémon-franchise en we kijken ernaar uit om te zien dat deze geliefde pokémon een belangrijke rol blijft spelen in de animatieserie en een icoon voor het merk blijft.”

Pokémon League

In december werd bekend dat Ash Ketchum in het nieuwe seizoen van de tv-serie van Pokémon niet terug zal keren. Het spannende en soms ook ontroerende verhaal van Ash en Pikachu veroverde de afgelopen jaren de harten van tientallen miljoenen kinderen en hun ouders. Begin dit jaar kwam het duizelingwekkende avontuur ten einde met een allerlaatste seizoen, getiteld Aim to be a Pokémon master. Het seizoen bestond uit elf afleveringen die een blik boden op de toekomst van Ash.

Sinds de jaren 90 volgen fans de spannende avonturen van het bekende duo op de voet. In 2019 bereikte Ash - de trainer die vanaf het eerste seizoen in 1997 al te zien was - een persoonlijk hoogtepunt door na 22 jaar en 1080 afleveringen de befaamde Pokémon League te winnen.

Tot dusver telt Pokémon maar liefst 1221 afleveringen, 23 films en 62 manga’s.

Volledig scherm Liko en Roy. © The Pokémon Company

