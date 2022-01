Politici geschokt en boos na uitzending over The Voice: ‘Ik ben er misselijk van, dat dit gebeurt’

VIDEOStaatssecretaris Gunay Uslu wil in gesprek met De Mol en andere mediaondernemers en omroepen. ,,Ik ben er misselijk van, dat dit gebeurt, dat jonge meisjes en vrouwen in zulke onveilige werkomstandigheden hebben moeten werken. Onacceptabel is dat”, reageert ze op de uitzending van Boos .

De uitzending van Boos over wangedrag bij The Voice of Holland is ook bij Uslu binnengekomen. ,,Dit is zo ontzettend pijnlijk. Het heeft zo’n impact op veiligheid en vrijheid, dat moet echt veranderen”, aldus Uslu. ,,Je ziet hoe kwetsbaar vrouwen zijn. Ze durven er niet over te praten.”

Uslu begrijpt ook de kritiek op de houding van De Mol, die reageerde in de Boos-uitzending gisteren. ,,Dit ligt niet aan vrouwen, mannen moet hier echt hun verantwoordelijkheid voor nemen. Ik heb de advertentie van de vrouwen ook gezien: het ligt niet aan loketten, het is een heel werkklimaat. Daar gaat ‘t om. Het speelt overal, al heel lang. Het moet echt doorbroken worden.”

Bewindslieden geschrokken

Ook andere bewindspersonen reageren geschrokken op het nieuws over veelvuldig wangedrag door mensen die betrokken waren bij The Voice. Defensieminister Kajsa Ollongren noemt het ‘vreselijk en onacceptabel’. ,,Ik ben echt zeer gechoqueerd”, laat Ollongren weten. Ze vindt het verschrikkelijk dat dit ‘in Nederland anno 2022 nog kan gebeuren’. Ze hoopt dat er snel werk gemaakt wordt van de aangiftes.



,,Dat is natuurlijk schrikken”, zegt Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg. ,,Ik denk dat we met elkaar aan een maatschappij moeten werken waar dit gewoon niet voorkomt”, zegt Helder in een eerste reactie.



Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting vindt het ‘afschuwelijk dat dit zoveel verhalen heeft losgemaakt’ bij The Voice. Maar hij benadrukt dat men niet moet ‘denken dat het alleen bij dit bedrijf is’, aldus de bewindsman. ,,Ik vrees dat het aan de orde van de dag is”, ook bij andere organisaties.

Victim blaming

John de Mols uitspraken over de slachtoffers van misstanden bij The Voice, die volgens hem eerder ‘aan de bel’ hadden kunnen trekken, hebben volgens onderwijsminister Robbert Dijkgraaf de schijn van ‘victim blaming’. Hij spoort mensen zoals De Mol aan om in hun organisatie voor een veilige werkcultuur te zorgen. Volgens de Talpa-baas was er voor de slachtoffers ‘alle mogelijkheid om aan de bel te trekken’.



De Mol concludeert dat ‘al die loketten en maatregelen kennelijk niet het gewenste effect’ hadden. ,,Het gaat er niet om dat slachtoffers heel erg hun best moeten doen om hun geluiden hoorbaar te maken”, zegt Dijkgraaf. Het gaat er volgens hem om dat de leiding ‘alert’ is op dergelijke signalen en er vervolgens naar handelt. Dijkgraaf ziet dat de #metoo-beweging nog niet voorbij is.



Sinds 2017 gebruikt men deze hashtag om verhalen over seksueel overschrijdend gedrag, vaak door personen met een hogere machtspositie, te delen. ,,Sommige mensen denken: dat hoofdstuk hebben we uit”, zegt Dijkgraaf. ,,Nou, nee dus. Het speelt nog steeds heel erg.” De minister vindt het goed als politiek Den Haag blijft benoemen dat grensoverschrijdend gedrag niet normaal is.

Reactie Yesilgöz

Justitieminister Dilan Yesilgöz deelt de mening van Uslu en vindt dat slachtoffers van seksueel misbruik zichzelf nooit iets moeten verwijten. In een reactie op het schandaal zei ze tegen de slachtoffers: ,,Het is niet jouw schuld. Het ligt nooit aan het slachtoffer.” Volgens de bewindsvrouw ‘kunnen we dat niet vaak genoeg herhalen’.



Op de The Voice-zaak zelf kan ze verder niet ingaan, zegt Yesilgöz. Ze wil politie en justitie niet voor de voeten lopen. ,,Zij moeten hun werk kunnen doen.” De Boos-documentaire heeft haar wel geraakt. ,,Ik ben er echt woedend over. Richting mannen die denken dat ze alles kunnen maken, je blijft met je tengels van meisjes en van vrouwen af”, zegt Yesilgöz verder.



Ze heeft ook geen goed woord over voor ‘mensen die het goedpraten, bagatelliseren en wegkijken‘. Het is juist belangrijk dat slachtoffers geloofd worden. ,,Neem iemand in vertrouwen, doe aangifte, weet dat je niet alleen staat”, zegt ze nog eens tegen slachtoffers.

Wetsvoorstel

Er ligt momenteel een wetsvoorstel bij de Raad van State die ervoor zorgt dat dwang, bedreiging en geweld geen voorwaarden meer zijn voor veroordeling bij een seksueel misdrijf. ,,Iemand is dan al strafbaar als-ie had kunnen weten dat iemand geen seks wilde en toch doorzette”, legt Yesilgöz uit.



Die wet is belangrijk, benadrukt ze, maar moet nog behandeld worden.,,Overal waar ik het kan versnellen, zal ik het absoluut versnellen”, belooft de bewindsvrouw.

