Politie: nog geen tips binnen over beroving Yes-R

Yes-R werd in de nacht van vrijdag op zaterdag beroofd. Op Instagram deelde de rapper dat de geruchten waar zijn en dat hij inderdaad beroofd is, maar dat hij verder niets kan zeggen over wat er is gebeurd in verband met het onderzoek van de politie. Wel zegt hij dat hij en zijn familie ongedeerd zijn. De politie is hard op zoek naar getuigen, maar tips blijven dus nog uit. Dat wil volgens de zegsvrouw niet betekenen dat er niets meer kan komen. ,,We zien vaker dat mensen later bedenken dat ze misschien toch iets hebben gezien, dus wat niet is kan nog komen.”



De politie deelde zaterdag een bericht dat er een straatroof in Diemen was en ‘het slachtoffer onder bedreiging van wapens door meerdere mannen werd bestolen’. De woordvoerster wil niets loslaten over het incident. ,,In dit vroege stadium willen we vooral dat getuigen zich melden. We willen nog niet te veel delen.” Momenteel is de politie bezig met het ‘verzamelen van alle informatie over het incident’.



Ali B, de neef van de rapper, is eind november beroofd vlak bij zijn huis. Hij vertelde aan Omroep Flevoland dat hij van zijn horloge is beroofd. Of een mogelijk verband bestaat tussen de twee berovingen, kan de woordvoerster niet zeggen. Ook dit wordt nog onderzocht, maar ‘alle scenario’s staan nog open’.