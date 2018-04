Politie onderzoekt dood Avicii, broer aangekomen in Oman

David Bergling, die werkt als acteur, is de oudste broer van Tim. Naast David heeft hij nog een broer en een zus. David verblijft op dit moment in een hotel op zo'n 15 minuten van het resort waar het lichaam van zijn jongere broer gisteren werd aangetroffen.



Avicii verbleef in het resort met vrienden, meldt The New York Times. Op recente foto's die fans met hem in het resort maakte, is hij lachend te zien. Enkele Zweedse kranten koppen dan ook op dat hij 'in ieder geval in een goed humeur was'. Over de doosoorzaak van de 28-jarige Zweed wordt druk gespeculeerd. De Zweedse krant Expressen heeft vanmorgen contact gehad met de politie is Muscat. ,,We doen op dit moment onderzoek naar de zaak en zullen binnenkort nieuwe informatie verstrekken", zo luidde de mededeling. De politie geeft aan dat de zaak op dit moment 'de hoogste prioriteit heeft'. Ook de Zweedse recherche en de Zweedse ambassade doen onderzoek naar de dood.



Het Zweedse ministerie wil verder geen mededelingen over de dood doen. ,,We kunnen niet meer zeggen dan dat zijn familieleden zijn geïnformeerd", zegt Rasmus Eljanskog van het ministerie van Buitenlandse Zaken.