Politie pakt stalker op bij woning Kylie Jenner

TMZ meldt dat de man zich de afgelopen maanden vaker heeft laten zien in de chique buurt waarin de voormalig realityster woont. Kylie was dat zat en vroeg een contactverbod aan. Dat kreeg ze toegewezen, waardoor de politie de man zondag makkelijk kon oppakken.

De cosmetica-onderneemster heeft vaker last van ongewenst bezoek. Eerder deze maand klom een man over het hek rond haar villa. Hij had een bos bloemen bij zich en zou Jenner ten huwelijk hebben willen vragen. Hij was alleen aan de verkeerde kant het hek overgegaan en stond daardoor voor de deur van de buren.

Kylies zus Kendall Jenner moest eerder dit jaar de beveiliging rond haar huis opschroeven omdat er in korte tijd twee situaties waren met vreemden waarbij haar veiligheid in het geding kwam. De politie in Los Angeles onderschepte eerst iemand die van plan was Kendall en daarna zichzelf te doden. Een paar dagen later wist een andere man haar tuin te betreden waar hij op ramen sloeg en naakt in haar zwembad probeerde te springen.