Politierapport geeft nieuwe details vrij over dood Full House-acteur Bob Saget

De politie gaf verder ook nog het telefoontje naar de hulpdiensten vrij. In het gesprek horen we hoe een hotelmedewerker vertelt dat ze het lichaam van Saget gevonden hebben. Volgens de medewerker ‘reageerde de hotelgast niet’. Daarnaast had hij ook ‘geen hartslag en was hij niet langer aan het ademen’. Uit het politierapport blijkt dat de medewerker in kwestie iets na 16.00 uur plaatselijke tijd naar de kamer van de acteur trok om te kijken of alles oké was. Zijn familie kon hem namelijk niet bereiken en normaal gezien was de komiek ook van plan om die dag uit te checken.

Volgens het rapport heeft de medewerker verschillende keren op de deur geklopt, maar kwam er geen reactie. Bovendien waren alle lichten uit. Toen de hotelmedewerker het licht aandeed, zag hij het lichaam van Saget op bed liggen. ,,Hij keek of hij aan het ademen was, maar hij kon geen hartslag meer vinden”, klinkt het in het politierapport. Verder staat er nog in het document dat de acteur koud en klam aanvoelde. Daarnaast had zijn gezicht een gele schijn. Eerder liet de politie al weten dat er geen sprake leek te zijn van een misdaad en dat er vermoedelijk ook geen drugs in het spel zijn geweest. ,,De kamer zag er heel netjes uit. Hier en daar lagen er enkele persoonlijke spullen van meneer Saget.” Het politiedepartement gaf ondertussen wel vrij dat er medicijnen gevonden zijn, maar het zou om ‘basic’ geneesmiddelen gaan. ,,We vonden ibuprofen, een maagzuurremmer en een antihistaminicum tegen allergie”, aldus een detective van de Orlando Police Department.

Uit camerabeelden blijkt ook nog dat Saget alleen terugkeerde naar zijn hotel. Hij zou zonder omwegen naar zijn kamer gegaan zijn. De sleutel van zijn kamer toont aan dat hij deze voor het laatst gebruikt heeft rond kwart na twee ‘s ochtends. Ook het nummer van de hotelkamer werd intussen vrijgegeven. De Full House-acteur verbleef in kamer 962.

Telefoontje naar zijn vrouw

Uren voor zijn dood heeft de ‘Full House’-acteur nog met zijn echtgenote Kelly Rizzo gesproken. De twee zouden elkaar zondagochtend, na zijn show op zaterdagavond, nog gehoord hebben. Dat vertelde een bron aan het Amerikaanse magazine People. ,,Hij was opgewekt omdat hij net een goede performance achter de rug had. Hij klonk echt heel gelukkig”, aldus de insider.

Normaal gezien zou de komiek de dag nadien naar huis vliegen, maar toen zijn vrouw Kelly niets meer van hem gehoord had, belde ze vervolgens naar het hotel. Dat stuurde op zijn beurt een medewerker naar zijn kamer. ,,Kelly is er echt kapot van. Bob was haar beste vriend en de liefde van haar leven. Ze waren zo gelukkig samen en waren heel blij dat ze elkaar gevonden hadden”, klinkt het bij de bron. ,,Ze hadden een ontzettend goed huwelijk, dus Kelly weet niet hoe ze nu verder moet zonder hem.”

Momenteel is er nog geen officiële doodsoorzaak bekend. Aangezien hij op zaterdag nog opgetreden heeft, was de kans klein dat het iets met corona te maken had. Ondertussen raakte ook bekend dat Saget in december al besmet geraakt is met het virus. Volgens Rebekah Bareswilt, die zaterdagavond in het publiek zat, heeft de acteur het nieuws zelf verteld tijdens zijn show. ,,Het was iets minder dan een maand geleden, maar je zag er echt niks meer van.” De komiek Tim Wilkins, die op zaterdag net voor de Full House-acteur op de planken stond, vertelde in een reactie aan het Amerikaanse magazine People dat Bob Saget een goede indruk maakte. ,,Hij was echt in een goede bui. Hij sprak lovend over zijn vrouw en hij genoot echt van het leven.”