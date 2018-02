Pommeline en Merijn van Temptation Island uit elkaar: 'Veel dingen gebeurd'

,,Lieve volgers!'', begint ze op Instagram. ,,2017 was een een super mooi jaar, waarin Merijn en ik veel leuke dingen hebben beleefd en momenten hebben gedeeld die ik nooit meer zal vergeten. Helaas komt aan al het moois een einde. Ondanks dat we enorm veel van elkaar houden, hebben wij een punt gezet achter onze relatie.''



Over de reden voor de breuk laat Pommeline weinig los. ,,Er zijn de afgelopen weken veel dingen gebeurd waarbij we niet in de details treden'', schrijft ze. ,,Ik was even de weg naar huis kwijt en moet een aantal zaken voor mijzelf gaan uitzoeken de aankomende tijd.”



“Ik heb echt een fantastische tijd met hem gehad en zal hem heel erg missen”, gaat ze verder. “Fouten maken is menselijk, maar wel heel pijnlijk en jammer.. Wij weten dat jullie enorm veel vragen of meningen zullen hebben, graag vragen we jullie begrip en respect voor de manier hoe wij hier mee omgaan. Dit bericht is in goed overleg geplaatst.”



Merijn, die bijna een jaar samen was met Pommeline, deelde vanmiddag dezelfde post.