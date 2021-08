Poppodia en festivals balen: ‘Wij worden de dupe van ongevaccineerden’

Demissionair premier Mark Rutte maakte vanavond tijdens een persconferentie bekend dat festivals tot 20 september verboden blijven. ,,Organisatoren, publiek, zelfstandigen en vooral artiesten zijn van die maatregelen de dupe”, vindt Schans. ,,Er moeten gewoon zoveel mogelijk mensen gevaccineerd worden. Voor mensen die dat principieel niet willen, is dat hun goed recht. Maar ik denk dat er bij sommige mensen ook sprake is van laksheid.”

De VNPF vraagt daarom ook om meer duidelijkheid. ,,Laat als overheid eens wat harder horen: ‘binnenkort kost het je heel veel geld om je te laten testen en nu is nog gratis’. Dus laat je vaccineren als je dat wilt. Daar moet echt duidelijker over gecommuniceerd worden.”

Zo waren er in het begin ook routekaarten en duidelijke plannen, maar die ontbreken volgens Schans nu. ,,De uitleg van demissionair premier Rutte is erg eigenaardig. Het zou bijna in een scène van Monty Python passen.”

Eigenlijk doelde de VNPF op het heropenen van festivals en poppodia per 1 september, maar dat zit er dus niet in. ,,We gaan het maar weer hebben over de steun voor het vierde kwartaal. Dat is het enige wat we nu kunnen doen.”

Wél Formule 1

Een van de afgelaste festivals is Paaspop, werd vanavond bekend. De organisatie trekt vanwege de verlengde coronamaatregelen definitief de stekker uit de editie van 2021. Ook vorig jaar kon het evenement niet doorgaan.

Paaspop zou van 3 tot en met 5 september plaatsvinden in Schijndel. Op het affiche stonden onder anderen Duncan Laurence, Chef’Special, Davina Michelle, Suzan & Freek en Typhoon. Paaspop is traditiegetrouw in april de opener van het festivalseizoen. Toen eerder dit jaar bekend werd dat alleen evenementen na 1 juli bij annulering kunnen terugvallen op het garantiefonds, besloot de organisatie het festival te verplaatsen naar september. Het zou de eerste keer zijn dat Paaspop, dat al 47 jaar bestaat, niet tijdens het paasweekend plaatsvindt.

De organisatie van Paaspop is ‘in mineurstemming’. Vooral het feit dat de Formule 1 in Zandvoort wel verreden mag worden met publiek én dat voetbalstadions alweer een poos gevuld zijn met supporters, is moeilijk te begrijpen voor het team.

Quote We ontvangen 35.000 bezoekers per dag, dat zijn er minder dan dat ik heb zien zitten bij PSV Peter Sanders, Paaspop

,,Het lijkt wel alsof de evenementensector als symbool wordt gebruikt om het besmettingsgetal laag te houden”, zegt festivalbaas Peter Sanders, doelend op het feit dat er al sinds vorig jaar geen festivals mogen worden georganiseerd. ,,We zijn echt compleet verbijsterd dat het weer niet doorgaat. We ontvangen 35.000 bezoekers per dag, dat zijn er minder dan dat ik heb zien zitten bij PSV. Bij de Formule 1 zeggen ze nu dat maar een deel van de volledige capaciteit van bezoekers mag komen, maar het zou me niks verbazen dat straks iedereen weer welkom is.”

Wat de financiële impact gaat zijn van de afgelasting en welke kosten kunnen worden verhaald bij het garantiefonds, weet Sanders nu nog niet. ,,Dat moeten we nog even afwachten. Eerst moeten we dit allemaal laten bezinken.”

