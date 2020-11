De 16-jarige Charli D’Amelio, met 98,5 miljoen volgers de populairste gebruiker op TikTok, overweegt te stoppen. Ze werd de afgelopen dagen naar eigen zeggen overspoeld met doodsbedreigingen en nare reacties nadat ze zich volgens critici verwend had gedragen in een video. In zo’n online-wereld wil ze niet bewegen, zei ze huilend in een nieuw filmpje.

Het begon allemaal toen Charli, haar eveneens bekende zus Dixie (19) en hun ouders deze week hun YouTube-serie Dinner With The D’Amelios lanceerden. In de eerste aflevering is te zien hoe hun privékok, de vermaarde Aaron May, voor ze kookt.



De duidelijk verveelde tieners vonden het diner niet zo lekker en toen Dixie hoorde dat er slakken in de paella zaten, gaf ze zelfs over. Charli vroeg ondertussen om kipnuggets en klaagde dat ze op dat moment ‘slechts’ 95 miljoen volgers had op TikTok, terwijl ze er eigenlijk 100 miljoen had willen hebben.

Lees ook Eva is trots op coronakont en Fred laat zijn gedachten wegwaaien

Onbeschoft en vreselijk verwend, oordeelden talloze kijkers. Charli verloor in korte tijd meer dan een miljoen volgers op TikTok, waar ze vooral scoort met haar dansfilmpjes. Daarnaast regende het negatieve reacties en volgens Charli ook doodswensen. ,,Je kunt me niet leuk vinden, maar me aanvallen op mijn uiterlijk en zeggen dat je wilt dat ik er niet ben, daar trek ik de grens’’, reageerde een emotionele Charli in een livevideo op Instagram.



Ze ging twijfelen aan haar toekomt op TikTok. ,,Als ik zie hoe mensen hierop reageren, weet ik niet of ik dit nog wil doen. Het is echt vreselijk, wat mensen zeggen. Dat ik mezelf moet ophangen. Me niet meer zien als mens. Dat is niet oké. Je kunt me haten voor wat ik doe, maar dat het gebeurt vanwege een misverstand, dat kan niet. Als dit de gemeenschap is waarin ik zit, weet ik niet of ik dat nog wil.’’



Lees door onder de video, een voorbeeld van haar vele dansfilmpjes:

@charlidamelio dc @ohbukster ♬ Whole Lotta Choppas - Sada Baby Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Uiteindelijk zeg ik: wees aardig’’, vervolgde ze. ,,Je mag zeggen dat ik onbeschoft ben, dat ik geen manieren heb, maar ik ben wel een mens, hoeveel volgers ik ook heb.’’ Ze bood haar excuses aan en beloofde beterschap, maar benadrukte dat haar gedrag niet was wat het leek.



Zo was het een vooropgezet plan van de productie om de zussen slakken te laten eten, wetende dat ze daar grappig op zouden reageren, lieten zowel Charli als haar zus weten. De kok bevestigde dat, zei dat het allemaal een lolletje was en dat hij nog steeds dol is op de twee.

Volledig scherm Charli en Dixie D'Amelio. © BrunoPress/Infphoto

Daarnaast was het niet Charli’s bedoeling te klagen over haar volgersaantal. Ze hoopte alleen dat ze de 100 miljoen zou halen op dezelfde dag als waarop ze een jaar eerder de 1 miljoen had aangetikt.



Hoewel Charli dus twijfelt, lijkt het erop dat ze TikTok voorlopig niet verlaat. ‘Morgen plaats ik weer normale posts met een lach op mijn gezicht’, twitterde ze. ‘Ik weet dat ik een goed mens met een goed hart ben en dat zal ik nooit veranderen.’

Bekijk onze trending entertainmentvideo’s: