Portugese vakantievilla's John en Linda de Mol bedreigd door bosbranden

De brand begon dinsdag in Gambelas (Faro) en verspreidde zich naar Quinta do Lago en Vale do Lobo. Het is nog niet duidelijk hoe de villa’s van John en Linda de Mol en Louis en Truus van Gaal eraan toe zijn. Op foto's die op Twitter worden gedeeld is de rookontwikkeling in de wijk duidelijk te zien.

John de Mol laat aan RTL Boulevard weten dat hij ‘in spanning volgt wat er gebeurt’. ,,We zien beelden van brand die heel dichtbij is. Gelukkig zit iedereen in Nederland.’’ Truus van Gaal heeft de beelden ook gezien. ,,We houden contact met onze vrienden daar. De meesten moesten hun huis verlaten en naar Faro uitwijken. Zo angstig en naar.’’

Het gebied tussen Quarteira, Almancil en Quinta do Lago staat in Portugal bekend als de Golden Triangle, vanwege de peperdure huizen. De vraagprijzen in de wijk van Linda de Mol liggen tussen de 2 en 6 miljoen euro. Nederlanders met een goed gevulde portemonnee slaan graag een balletje op de nabij gelegen golfbanen. ,,Louis golft veel, ik wandel veel. In de coronaperiode hebben we veel getennist’’, vertelde Truus van Gaal in augustus over haar leven in Portugal in het programma Hai Society. Het echtpaar Van Gaal is een graag geziene gast bij een visrestaurant dat uitkijkt over de oceaan. Daar komt ook zakenman Willem van Kooten, die Louis van Gaal een onderkomen in de Algarve tipte. Louis: ,,Hij zei: Zoek niet verder, dit is het paradijs!’’

In de Algarve zijn inmiddels ruim 100 mensen geëvacueerd omdat het vuur richting enkele dorpen trekt. Onderstaande beelden zijn gemaakt zijn in Quinta do Lago, een paar kilometer ten westen van het vliegveld van Faro. De Portugezen kampen al weken met enorme droogte. Het hele land is ‘ernstig’ tot ‘extreem droog’. De toegang van de dorpen is door de lokale overheid afgesloten. Mensen die willen vertrekken, kunnen wel weg.

Volledig scherm Rookontwikkeling in Quinta Do Lago. © Twitter @RiddlerNFT via REUTERS

Volledig scherm © Twitter @RiddlerNFT via REUTERS

Volledig scherm © Twitter @RiddlerNFT via REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: