‘Positief’ lied Billie Eilish is binnen een dag meest gestreamde nummer ter wereld

André Hazes maakt blues-song: ‘Phil Bee mocht mij de hele dag op mijn donder geven’

16:35 André Hazes is tijdens de opnames van het programma We Want More zo enthousiast geworden van de Nederlandse blueszanger Phil Bee, dat ze besloten samen de studio in te duiken. Dat resulteerde in een echte blues-song: Need Your Love So Bad, dat Phil ook zong in de halve finale van de SBS-show. ,,Ik wist dat ik niet als een Hollandse boer zou klinken, maar je staat naast een man die dat zijn hele leven al doet. Dat maakt het wel spannend.’’