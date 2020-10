Post Malone grote winnaar tijdens Billboard Music Awards

Nu al uitverkoch­te bioscoopza­len voor De Grote Sinter­klaas­film

12 oktober Het duurt nog dik een maand voordat Sinterklaas in het land is maar nu al doet De Grote Sinterklaasfilm goede zaken in de bioscoop. Ondanks de coronamaatregelen waren er in het eerste weekend dat de film draaide veel uitverkochte zalen, laat een woordvoerder van distributeur WW Entertainment weten.