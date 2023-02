Post Malone op 19 mei in Ziggo Dome, bijgestaan door hiphopduo Rae Sremmurd

Bij één van zijn concerten van vorig jaar viel Post Malone in een gat in het podium, waarna hij werd opgenomen in het ziekenhuis met drie gekneusde ribben. ‘Ik heb heel veel moeite met ademen en ik voel een stekende pijn als ik ademhaal of beweeg. We zijn nu in het ziekenhuis, maar met deze pijn kan ik niet optreden. Het spijt me zo’, schreef de 27-jarige rapper destijds op Twitter. Inmiddels is hij weer helemaal opgeknapt.