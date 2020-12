PowNed haalt benodigde 50.000 leden binnen: ‘Groter dan ooit’

VIDEO Ook aspirant-om­roep Ongehoord Nederland! passeert grens van 50.000 leden

4 december Het is na Omroep Zwart ook Ongehoord Nederland! (ON!) gelukt de benodigde 50.000 leden binnen te halen. Daarmee komt de zelfverklaard ‘meest patriottische omroep van Nederland’ in aanmerking voor een plek in het publieke bestel. ‘Wij hebben mensen kunnen overtuigen van onze noodzaak’, zegt oprichter Arnold Karskens trots.