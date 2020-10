PowNed komt met docuserie over verslaafden

Programmamaakster Sahar Meradji volgde gedurende een aantal maanden vier mensen die verslaafd zijn aan alcohol en drugs. De kijkers zien daardoor welke innerlijke strijd zij op dagelijkse basis voeren en krijgen inzicht in de redenen van hun gebruik.



,,Over mensen met een drank- of drugsverslaving ligt snel een oordeel klaar, maar waar vaak aan voorbij wordt gegaan zijn de schrijnende oorzaken en hoe moeilijk het is om uit een vicieuze cirkel te komen. In Verdoofd laten we zien hoe complex de wereld van verslaving is en dat er meer achter zit dan wij misschien op het eerste oog denken”, aldus Meradji.



De documentaireserie wordt vanaf 26 oktober uitgezonden op NPO 3.