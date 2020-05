PowNed neemt coronacrisis op de hak: ‘De nar wordt gemist’

Rechter betitelt deel claims Meghan Markle als ‘irrelevant’

14:06 Meghan Markle heeft in de rechtszaak tegen de Britse tabloids een flinke tegenslag te verwerken gekregen. De rechter in Londen betitelt een aantal van haar claims als ‘irrelevant’. De vrouw van prins Harry daagde de uitgever van Mail on Sunday, die uit een persoonlijke brief aan haar vader hadden gepubliceerd.