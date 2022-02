Prequelserie van hitserie Outlander in aantocht

Het origineel, dat in Nederland te zien is via Netflix, is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Diana Gabaldon waarvan wereldwijd al ruim 25 miljoen exemplaren zijn verkocht. Outlander vertelt over een verpleegster die plotseling vanuit 1945 in het Schotland van 1743 belandt. Hier moet zij proberen het hoofd boven water zien te houden.