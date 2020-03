Presentator Kaj Gorgels struikelt en krijgt mes in zijn knie

Kaj Gorgels dacht braaf gehoor te geven aan de oproep van Mark Rutte om zoveel mogelijk thuis te blijven. Grappend concludeert hij nu: ‘Voor mij is het levensgevaarlijk om lang binnen te zitten.’ Hij spreekt van het ‘minst stoere verhaal ooit op de spoedeisende hulp’.



‘Of ik iemand een knietje heb gegeven in een MMA-wedstrijd, vraagt u? Uh, nou ja, nee, het ligt iets anders. Ik was uh... nou ja, door die quarantaine gewoon eens wat dingen gaan proberen die ik niet zou moeten doen', schrijft hij met enige zelfspot. Het bewuste klusje was het uitruimen van de vaatwasser. De 29-jarige Rotterdammer struikelde daarbij en belandde met zijn knie in een mes. ‘Dit is geen grap, vraag me niet hoe', zegt hij met een lachemoji.



Gelukkig valt het allemaal mee. Een lelijke diepe snee en vier hechtingen zijn het resultaat. Gorgels schrijft: ‘Mannen, doe geen dingen als je niet getraind bent. De vaatwasser uitruimen is iets waar je jarenlange ervaring voor moet hebben! Ze hebben het al druk genoeg in de ziekenhuizen.’ Voor zijn vriendin, voormalig Miss Nederland Jessie Jazz Vuijk, heeft hij ook nog een boodschap: ‘Ik kan nu wel zonder te liegen zeggen: ah joh, doe jij die vaatwasser even lieverd, jij bent daar veel beter in!’