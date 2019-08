Presentatrice maakt prins George (6) belachelijk vanwege balletlessen, kijkers woest

Dit gebeurde er toen Kanye West de Video Music Awards bestormde: ‘Pink gaf hem op zijn donder’

15:57 Het is intussen één van MTV’s meest iconische momenten. Kanye West liet zich in 2009 tijdens de uitreiking van de Video Music Awards (VMA’s) niet bepaald van zijn beste kant zien. De zanger - die bekend staat om zijn grootspraak en arrogante houding - bestormde tijdens de speech van Taylor Swift het podium en schreeuwde dat volgens hem de verkeerde artieste de trofee gewonnen had. Nu, tien jaar na het bewuste moment, komt eindelijk aan het licht wat er zich daarna afspeelde.