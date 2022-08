Presentatrice Nikki Herr vertrekt bij WNL

vierde show Stormloop voor Coldplay: frustratie over 600.000 man in wachtrij, onduide­lijk hoeveel kaartjes er nog zijn

Er is sinds 10.00 uur vanochtend een stormloop gaande om tickets te bemachtigen voor de concerten van Coldplay in de Johan Cruijff ArenA volgend jaar. Twitteraars melden een online-wachtrij bij Ticketmaster met meer dan 600.000 mensen, waardoor ze uren moeten wachten om tickets te kunnen kopen. Het is onduidelijk hoeveel kaartjes er nog zijn, wel is alvast een vierde show aangekondigd.

13:21